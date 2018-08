Estrelas pop são destaque nas revistas de moda em setembro

Rihanna foi clicada pelo fotógrafo britânico Nick Knight Foto: Nick Knight/Vogue UK/Divulgação

Setembro é o mês mais importante do mundo da moda, e funciona como uma espécie de ano novo. É quando as revistas fazem as suas maiores edições com o maior número de anúncios, dando adeus ao clima leve do verão no hemisfério norte e adiantando tudo o que será desejo na próxima estação. Ela é tão importante que existe um documentário, o September Issue, que mostra os bastidores de como foi feita a edição de setembro de 2009 da Vogue America.

Neste ano, o "inconsciente coletivo" fashion aponta que estrelas da música (e não modelos) devem estampar a capa das publicações. A Vogue Itália explora a maternidade e a vida em Portugal de Madonna, que posou para as lentes de Mert Alas e Marcus Piggott.

Uma publicação compartilhada por Vogue Italia (@vogueitalia) em 31 de Jul, 2018 às 3:59 PDT

Rihanna aparece com as sobrancelhas finíssimas na capa da Vogue britânica. No editorial, ela usa lingeries de sua própria marca, a Savage x Fenty combinadas com marcas como Prada e Alexander McQueen. Na cabeça, a cantora usa coroas de flores diferentonas feitas pelo designer Makoto Azuma.

Uma publicação compartilhada por British Vogue (@britishvogue) em 31 de Jul, 2018 às 8:58 PDT

A Harper's Bazaar US celebra artistas de diferentes ritmos musicais em sua edição, batizada de "Ícones". Nela, Kanye West, Christina Aguilera, Bruce Springsteen, Erykah Badu, Mariah Carey e outros posam com seus filhos, falando sobre os valores de suas famílias. Duplas icônicas do entretenimento como Steven e Liv Tyler, Lionel e Nicole Richie também participam da revista. Theodora e Alexandra Richards, filhas do guitarrista dos Rolling Stones Keith Richards, e Paris Jackson, primogênita de Michael Jackson, posaram sozinhas.

Uma publicação compartilhada por Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus) em 2 de Ago, 2018 às 5:15 PDT

As atrizes Tracee Ellis Ross e Tiffany Haddish são, respectivamente, capas da Elle Canadá e Glamour US.

Mas, a capa mais esperada ainda é um rumor entre os fashionistas. Segundo o Huffington Post, Beyoncé seria a escolhida por Anna Wintour para estrelar sua suposta última edição como editora-chefe da Vogue America. O site ainda diz que a cantora teria escolhido todas as fotos que serão publicadas, escrito as legendas e contratado o fotógrafo Tyler Mitchell, de 23 anos, para clicá-la. Se os boatos forem confirmados, ele será o primeiro negro em 126 anos a clicar uma capa da publicação.

Sobre a possível saída de Anna Wintour do título, Bob Sauerberg CEO da Condé Nast declarou: "Anna Wintour é um talento incrível e uma líder criativa que possui uma influência imensurável. Ela é integral no futuro da nossa empresa e concordou em trabalhar comigo por prazo indefinido em seu cargo de editora-chefe da Vogue e diretora artística da Condé Nast."