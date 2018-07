Estilo ‘pescador’ é uma das tendências para homens na semana de moda de Lisboa

Macacão jeans, botinas, blusas de lã de gola alta e gorro podem não fazer muito sentido para os homens brasileiros, até mesmo no inverno que por aqui é rigoroso em pouquíssimos dias do ano. Mas essas roupas, que cabem na estação fria da Europa, são uma das principais tendências para a moda masculina e surgem como opção ao visual lenhador moderno ou lumbersexual - famoso pelas longas barbas, camisas com estampa xadrez, jeans e cortes de cabelos milimetricamente arrumados. As peças de roupa e acessórios do estilo pescador chamaram a atenção no desfile da estilista Tânia Nicole na semana de moda de Lisboa, ModaLisboa, no dia 11.

A jovem portuguesa apresentou sua coleção no grupo ‘Sangue Novo’, que reúne o novos talentos da semana de moda lusitana. Apesar do termo ‘fisherman style’ (estilo pescador) já ser um fenômeno em redes sociais muito usadas por fashionistas, como o Pinterest e o Tumblr, Nicole afirma que se inspirou no trabalho do artista britânico, Alex Chinneck, reconhecido pela criação de instalações arquitetônicas que criam ilusões óticas para que prédios pareçam ter sido construídos de cabeça para baixo. A designer buscou no tema da construção civil as jardineiras jeans, os gorros e as botinas - que também integram o estilo pescador. Observar essa coleção certamente é um bom exercício para os homens que querem ousar mais na combinação de peças jeans de diferentes tons. Estratégia que também pode ser usada no inverno brasileiro - e até mesmo verão - para criar visuais mais interessantes.

Vale destacar aqui que ninguém está dizendo que os homens que aderiram ou já seguiam o estilo lenhador vão começar a usar a indumentária que remete aos pescadores. Afinal, estilo não se troca de uma temporada para outra. No entanto, essa nova tendência deve se destacar mais nas passarelas, editoriais e entre o público que consome informação de moda.