Estilo de Rihanna tem nome: Mel Ottenberg Foto: Carlo Allegri/Reuters - Elizabeth Lppman/NYT - Charles Sykes/AP

Mel Ottenberg, responsável pelo estilo de Rihanna, já sabia que o vestido usado pela cantora para receber o prêmio de Ícone da Moda de 2014 da Council of Fashion Designers of Americana (CFDA) dividiria opiniões e não seria a preferência de vários diretores de revistas de moda. Se muitos julgaram o visual inadequado para a ocasião, Ottemberg tem um pensamento visionário sobre o tapete vermelho. “É um novo meio para uma sessão de fotos de moda.”

Contraditória entre a opinião pública, Rihanna foi unânime na CFDA. “É bem o ar do tempo”, disse Diane von Furstenberg, presidente do conselho. “O nome dela surgiu e todos concordaram”. Por que agora? É incontestável que Rihanna é uma grande estrela, com um catálogo invejável de sucessos (ela já esteve 13 vezes em primeiro lugar na lista das Hot 100 da Billboard, empatando com o recorde de Michael Jackson). Mas toda essa bajulação no campo da moda é um fenômeno mais recente. “O amor dela pela moda, o fato de ela ser genial no uso da moda como uma expressão criativa, floresceu nos últimos anos”, disse Ottenberg. E ele elogia também o seu senso de moda, sublinhando que a artista é uma colaboradora, não uma manequim. Mas a diferença também ocorreu nos últimos anos no caso dele.

A principal cliente desse stylist é uma estrela constante e internacionalmente fotografada e obcecada por moda, há um problema peculiar. "Estamos no fim de maio”, disse o estilista Mel Ottenberg “e já estamos com todo o estoque de outono/inverno esgotado. Acabou tudo”. Para muitas mulheres as coleções de outono/inverno, que demoram meses para chegar às lojas são motivo de ansiedade. Para Rihanna, artista no apogeu e hoje um ídolo da moda, aquelas coleções já são velhas.

Mesmo chegando sempre antes do metabolismo da moda das mulheres comuns, o setor não encontrou uma maneira de acompanhar o ritmo da cantora. Este é o trabalho de Mel Ottenberg, que seleciona as roupas da artista para seus vídeos, viagens, muitas das inúmeras fotos para revistas e a maior parte das suas aparições. E é um trabalho muito mais difícil porque no momento Rihanna adora moda e a moda adora Rihanna.

Mel Ottenberg, stylist Foto: Karsten Moran para o The New York Times

Ela estava na primeira fila da Paris Fashion Week em março, onde assistiu a desfiles da casa Dior, Chanel, Givenchy, Comme des Garçons e Stella McCartney, entre outros. Foi capa da edição de março da Vogue, que chamou atenção para o “Efeito Rihanna” nas coleções de primavera, e a influência do seu estilo no caso de designers como Tom Ford, Peter Dundas de Pucci e Olivier Rousteing da marca Balmain. Nos bastidores do seu desfile, Rousteing citou-a como uma das suas influências: a coleção “celebrou minha época, minha inspiração, meu amor, Rihanna”, disse ele. Que já a contratou para sua campanha publicitária de primavera, com modelos selecionados por Ottenberg.“Vi que ela tinha potencial. E que eu poderia tirar algo dali e fazer alguma coisa”. Sob muitos aspectos, não diríamos que ele era a pessoa exata para essa posição. Ottenberg passou a última década como estilista trabalhando principalmente em revistas e desfiles. Ele produziu os shows da semana de moda do designer de roupas masculinas Adam Kimmel e contribuiu para revistas menos convencionais, como Purple e i-D.

Mas sempre teve fixação também pela cultura pop. “Seu conhecimento da história da cultura pop é extraordinária, pelo menos dentro do nosso círculo”, disse o arquiteto e designer Rafael de Cárdenas, amigo de Ottenberg desde que cursaram a Rhode Island School of Design. “E o nosso círculo é muito versado em cultura pop”. (Sobre uma jaqueta que Cárdenas certa vez pensou em comprar, o amigo lhe disse “você não pode usar essa jaqueta militar. Parece Audrey no filme A princesa e o plebeu).

Ottenberg começou a trabalhar com Rihanna durante a turnê “Loud” em 2011, para a qual ele contratou seu namorado, o designer Adam Selman, e o estilista Jeremy Scott para criarem as roupas. (Desde então Selman é um colaborador constante do estilista no guarda-roupa de Rihanna e também desenhou a coleção criada para a loja inglesa River Island). “Ao assistir à estreia ao vivo e ver os fãs naquele frenesi e cantando junto com ela, fiquei entusiasmado”, disse ele.

Mas num setor onde os estilistas tendem a separar o campo das celebridades e o editorial, Ottenberg, 38 anos, decidiu trabalhar dos dois lados. “Trabalhar com ela é realmente gratificante, mas é apenas uma parte do que faço. No caso há realmente uma divisão”.

Ele é consultor da Nike e continua a desenhar para revistas, incluindo a revista de cultura contemporânea 032c, com sede em Berlim, que no ano passado nomeou-o seu diretor de moda. Joerg Koch, fundador e editor da revista, elogiou sua capacidade de entender e equilibrar a estética de uma pop star internacional e uma revista de nicho. “Provavelmente é um novo fenômeno. Toda esta coisa sobre mainstream versus underground não existe mais”.

Seja mainstream ou underground, há um aspecto “grunge” meio relaxado na estética de Ottenberg. Não é por nada que ele teve como patrão John Galliano, que o contratou como estilista pessoal para suas roupas surradas e andróginas que ele apreciava. (Em abril, um ex-assistente escreveu num artigo online que o estilista o instruíra a comprar roupas de um sujeito sem-teto para Galliano, afirmação que o estilista nega).

“Adoro glamour e convivo com o glamour, mas no fim do dia sou do tipo mais relaxado, bagunçado”, disse ele. O que provou ser uma boa combinação com Rihanna e perfeita para o momento. A última cantora a provocar um impacto comparável no campo da moda foi Lady Gaga, cujo sentido de moda tende para o conceitual e hiper-estiloso. O de Rihanna, pelo contrário, é mais sexy, glamouroso, urbano. “O fato é que ela é tão bonita, está tão no topo, que não precisa de muita coisa”, disse ele sobre o novo look que hoje é a marca da cantora e que criou junto com ela.

Para Ottenberg o grande sucesso de Rihanna em termos e moda foi com o vídeo “We Found Love” no outono de 2011. (O vídeo ganhou um Grammy pelo melhor vídeo de música em formato curto e também o vídeo do ano no MTV Video Award). O guarda-roupa da cantora era genuinamente Ottenberg: alguma moda, incluindo peças de designers emergentes e famosos como Komakino e Forfex, mas também muita coisa vintage, grande parte de pessoas próximas. “Ela usou roupas do meu namorado em boa parte desse vídeo”, disse ele.

Rihanna veste: Lanvin, Givenchy, Dior e Melitta Baumeister Foto: Getty Images / NYTimes

Os designers agora fazem fila para criar modelos sob medida para Rihanna, trabalhando em conjunto com Ottenberg. Além de Selman, Riccardo Tisci, da Givenchy, Raf Simons e Alberto Elvaz, da Lanvin, criaram peças para a recente turnê da cantora, “Diamonds”. Rihanna começa uma nova temporada, com Eminem neste verão, para a qual novos modelos foram concebidos. Esse fluxo constante de roupas é necessário. Ela quer arrasar”, disse ele.

Existem desafios quando se trata de vestir uma pop star como ela. Ele trabalha segundo o cronograma de Rihanna. “Eu a vesti para algumas das suas grandes aparições no tapete vermelho em três minutos. Só tinha este tempo”. Ele não pretendia ir aos desfiles da Paris Fashion Week em março, mas quando ela manifestou essa intenção ele “ lançou-se todo no mundo Rihanna”, disse.

A recompensa é que, como ela está hoje no hall da fama da moda, trouxe Ottenberg junto. Sua conta no Instagram, descartada, incluía fotos dela com o estilista em seu séquito de amigos. Ela o fez trabalhar como juiz, junto com Pharrell Williamsn e a modelo Erin Wasson, no seu reality show “Styled to Rock”, onde ela oferecia conselhos para aspirantes a estilistas, esperando criar modelos para estrelas do rock usarem no tapete vermelho. Ele é sempre reconhecido na rua e solicitado para posar para selfies.

Ele não viaja o mundo com a estrela pop, mantendo seu próprio e frenético cronograma para fotos e consultoria. Mas sua vida mudou. Recentemente ele ampliou seu estúdio e mudou-se do apartamento alugado em que viveu 15 anos. Agora tem uma assistente exclusiva para os assuntos que dizem respeito a Rihanna. “Está realmente mais difícil de encontrá-lo, disse Cárdenas sobre o amigo. “Percebi alguma mudança nele como pessoa? Não. Ele continua o mesmo de sempre com os amigos”. Não importa o que os fãs acham, ou a mídia social sugira sobre sua relação com sua cliente, Ottenberg diz que “apenas faço parte da equipe de trabalho”.

Pedidos vêm surgindo de outras estrelas, “mas neste ponto da minha vida não estou interessado em criar um mundo em torno de alguém”. Ele diz que está em busca de um grande projeto, de olho numa série de TV ou um filme.

