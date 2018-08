Estilistas brasileiros recriam o uniforme da seleção brasileira

A tropicalidade é inspiração recorrente para a marca carioca Farm. "Na Copa e na vida a gente ginga junto pra deixar o astral lá no alto, por isso, já é uma tradição para a Farm comemorar junto esse momento de pura alegria", comenta a estilista Kátia Barros. A etiqueta apostou em uma bermuda com estampa de tucanos e camiseta com o escrito 'Ginga' Foto: Cortesia Farm

Como seria a sua versão do uniforme do Brasil para a Copa do Mundo? Foi essa a pergunta que fizemos a alguns dos mais importantes estilistas do atual cenário nacional às vésperas da estreia da seleção brasileira no mundial.

Entre referências tropicais e retrô, as releituras da clássica camisa verde e amarela deixam o tecido tecnológico de lado para investir no estilo – dentro e fora de campo. A seguir, os designers Walério Araújo, Patricia Bonaldi, Lucas Magalhães e as marcas Farm, Apartamento 03, Cavalera, Ellus e The Paradise apresentam suas criações.