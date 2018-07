Estilistas apostam na infalível subversão Maria Rita Alonso - Impresso















Do fraque inspirado na androginia à ode ao novo feminismo, os desfiles se inspiraram no artesanal Desfiles de Ronaldo Fraga (alto), Alexandre Herchcovitch (esq.) e Reinaldo Lourençco (dir.) Foto: Sérgio Castro e JF Diorio/Estadão É difícil concorrer com Gisele Bündchen. Mas, felizmente, nomes poderosos da moda nacional apresentaram coleções de peso - e não foram ofuscados, no terceiro dia da São Paulo Fashion Week, pelo desfile de despedida da top brasileira. Alguns dos estilistas mais conhecidos do País capricharam e apostaram no infalível conceito da subversão.

Guiado por um desejo de se superar em termos de modelagem e costura, Herchcovitch trabalhou exaustivamente com chifon de seda em microbabados que formavam uma textura surpreendente e sedutora - tão fofa que dava vontade de espremer. Para chegar a esse resultado, cinco metros de tecidos viravam 1 metro de babado. Os vestidos em tons de azul remetiam imediatamente à espuma do mar, e o franzido era semelhante aos das algas.

O japonismo na alfaiataria, o corte reto e minimalista das saias de seda sem forro (de caimento impecável), e uma estampa com a bandeira do Japão estilizada amarravam todo o conceito nipônico. Não à toa, o desfile foi armado em uma sala do Instituto Tomie Ohtake. "Cheguei a um ponto em que quero me superar na qualidade da minha roupa, no corte, no acabamento, nos detalhes. Quero que ela seja tão perfeita por dentro, quanto por fora. E que seja algo de que me desafie." À primeira vista, ele conseguiu.

Também foi louvável o trabalho de superação de Reinaldo Lourenço. Seu ponto de partida foi George Sand, romancista francesa do século 19, e uma das primeiras mulheres a usar roupa masculina. A ideia do estilista era debater a nova androginia e, para isso, usou trajes de gala como fraques e faixas de cintura de smoking, combinados a minissaias e bermudas retas. "O exercício do Reinaldo foi trazer modernidade para o estilo romântico e é sempre difícil apresentar babados e tons pastel sem parecer roupa cocota. Mas ele conseguiu", diz Bia Paes de Barros, consultora de moda.

Acostumado a trabalhar uma alfaiataria precisa, Vitorino Campos faz o contraponto entre as silhuetas soltas das pantalonas de sarja usadas com tricôs canelados de atmosfera bem casual, e os conjuntos sofisticados de saias mídi de renda e blazers alongados com estampas gráficas. Para ele, a sensualidade da estação mais quente do ano não tem nada de óbvia e vem exatamente do contraponto entre masculino e feminino, o mesmo jogo de opostos que inspirou o verão de Reinaldo Lourenço. A inspiração não poderia ser mais subversiva: a dupla punk Patti Smith e Robert Mapplethorpe.

As mulheres de seios de fora "instaladas" na passarela do mineiro Ronaldo Fraga foram por si só uma das notícias do dia. A performance fazia parte de uma homenagem às Sereias da Penha, uma comunidade de artesãs da Paraíba, que estimula a criação das chamadas biojoias, bijuterias produzidas a partir de elementos naturais como escamas de peixe. Na passarela, top croppeds, saias e bermudas larguinhas em comprimento mídi, vestidos longos brancos transparentes, que lembram as redes dos pescadores, e recortes florais e geométricos. Maxicolares de flores, feitos de pérola e madrepérolas, arrematavam os looks. Uma subversão artesanal e brasileira.