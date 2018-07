Estilista usa camiseta em protesto contra Michel Temer na SPFW

Inicialmente, o estilista não pretendia comercializar a peça Foto: Maria Rita Alonso/Especial para O Estado de S. Paulo

No encerramento do seu desfile na São Paulo Fashion Week, que ocorreu nesta quarta, 30, Ronaldo Fraga entrou com uma camiseta criticando as políticas do presidente Michel Temer. A blusa do estilista foi estampada com uma pomba morta e manchas de sangue sob o texto: 'Mr. Presidente, se você não pensa no Brasil, pense nos netos de Michelzinho'. Nas costas, um desenho simulava um tiro com sangue escorrendo.

Inicialmente, a ideia do estilista mineiro foi criar uma peça só para que ele a usasse no final da apresentação, porém, a peça fez tanto sucesso nos corredores da Fundação Bienal que será vendida a partir da próxima semana no e-commerce da grife e na loja em Belo Horizonte. O valor da camiseta ainda não foi definido, porém o estilista afirmou que parte do valor arrecadado nas vendas será doado para caridade.

"Eu estava revoltado com a história da Amazônia, mas não acho que é só isso", disse Ronaldo sobre o decreto que extinguiu a Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca) - que, diante da repercussão negativa, acabou sendo revogado na última segunda, 28. "São todas as questões. O Brasil está precisando de um olhar carinhoso como um todo."