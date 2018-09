Estilista Pedro Lourenço se lança em novo projeto de moda consciente

Um dos looks da Zilver, nova marca do estilista Pedro Lourenço focada em sustentabilidade Foto: Franklin Rutz/Divulgação Zilver

Pedro Lourenço está de volta e à frente de um novo projeto próprio. É fundador e diretor criativo da marca Zilver. “Zilver é uma mentalidade. Uma que começa uma conversa. O que estamos consumindo? Como estamos fazendo? Qual é nosso legado?”, questiona no primeiro de uma série de posts no Instagram @zilver, sugerindo a sustentabilidade como um valor chave.

O texto continua, meio enigmático. “Encontrando soluções, mesmo quando a resposta está distante. Constantemente evoluindo. Sabendo que Ser Melhor é melhor do que perseguir a perfeição. É um compromisso para melhorar a sustentabilidade, a busca de matérias primas e a responsabilidade social da moda. Um chamado por mudança. Um entendimento das limitações nossas e do mundo”, escreve.

Um dos looks masculinos do novo projeto do estilista: inovação além do design Foto: Franklin Rutz/Divulgação Zilver

Entre as imagens em preto e branco postadas na rede social, está uma modelo com um look de top faixa usado com uma saia assimétrica da qual um babado sobe deixando a coxa à mostra, e um menino com um jeans reto e escuro com as barras dobradas no alto, revelando a parte interna em branco.

“Zilver é conhecimento. Vamos empoderar nossos clientes com a informação de que precisam para tomar decisões mais conscientes. E vamos compartilhar nossos próprios sucessos (e desafios) com a indústria para empoderar outros a encontrar soluções”, afirma numa outra postagem.

“A moda não é apenas sobre design, ela também é sobre um comprometimento de experimentar e encontrar novas formas, não apenas em termos de novas silhuetas, mas de novas maneiras de manufaturar e produzir de um jeito mais consciente”, afirma Pedro Lourenço. Em um vídeo no site do projeto, zilver.com, há mais imagens dessa primeira coleção.