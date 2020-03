Estilista passa a produzir máscaras para ajudar combater coronavírus

Christian Siriano postou uma foto de sua equipe produzindo as máscaras Foto: Instagram/ @csiriano

O estilista Christian Siriano, que ficou famoso após ganhar um reality show de moda e já fez vestidos para personalidades como Céline Dion e a atriz Zendaya, está utilizando os equipamentos da sua marca de vestidos de luxo para produzir máscaras cirúrgicas em meio à pandemia do novo coronavírus.

A medida veio após um pedido de ajuda de Andrew Cuomo, governador de Nova York. O estado atualmente possui o maior número de casos do novo coronavírus nos Estados Unidos, com metade dos casos de todo o país, e tem sofrido com falta de equipamentos hospitalares, como máscaras.“Se o governador Cuomo diz que nós precisamos de máscaras, meu time irá ajudar a fazer algumas. Eu tenho um time inteiro de costura trabalhando de casa que pode ajudar”, disse Siriano no Twitter, em 20 de março. Cuomo respondeu o estilista no mesmo dia: “Nós estamos em contato com Christian. Nós apreciamos muito sua ajuda. Quem será o próximo? Vamos fazer isso juntos, Nova York”.

We're in contact with @CSiriano. Appreciate his help so much. Who's next? Let's do this together, NY! https://t.co/4B43SKguVO — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 20, 2020

Na terça-feira, 24, Christian compartilhou diversos stories em sua conta no Instagram mostrando sua equipe trabalhando e produzindo as máscaras. “Isso é o que a moda é para nós no momento. Fazendo centenas de máscaras por dia e é com isso que podemos ajudar”, disse o estilista em uma publicação que mostra seu time de costureiras.

Até ontem, 24, os Estados Unidos registraram 53 mil casos de pessoas contaminadas com o vírus, com nove mil novos casos apenas nesta terça. Também foram confirmadas 700 mortes.

