Estilista Karl Lagerfeld ganha exposição retrospectiva em seu país natal

Karl Lagerfeld é um showman. Não apenas por promover verdadeiros espetáculos nos desfiles da Chanel, maison que dirige há 32 anos. Além de ter nas mãos a responsabilidade de perpetuar o legado de Coco Chanel, Lagerfeld é fotografo, comanda uma grife homônima e assina as coleções da italiana Fendi desde 1965. O estilista tem um estilo registrado: cabelos brancos presos em um rabo de cavalo, óculos escuros, colarinhos altos, luvas e terno preto. Sempre.

Por tudo isso, Karl Lagerfeld se tornou um ícone e acaba de ganhar um exposição retrospectiva de sua obra no museu Bundeskunsthalle, na cidade de Bonn, na Alemanha, país onde nasceu. Na mostra, é possível encontrar 126 peças entre roupas e acessórios. além de desenhos e croquis feitos pelo designer. "Karl Lagerfeld vem definindo o mundo da moda há mais de 60 anos. Sua atualidade é incomparável", diz Rein Wolfs, responsável pela curadoria da exposição ao lado de Amanda Harlech. "Enquanto seus projetos são distintivos e singulares, eles também transmitem o espírito dos tempos."

Intitulada “Karl Lagerfeld, Modemethode“, a mostra destaca criações importantes da carreira de Lagerfeld, como o casaco amarelo criado em 1954 que o fez ganhar um prêmio da International Wool Secretariat, entidade do setor têxtil sediada ba Inglaterra. Outros destaques são as peças assinadas pelo estilista para Chloé, marca em que atuou entre 1963 e 1978, os casacos e pelerines de pele, as bolsas da Fendi e os vestidos de alta-costura. A exposição fica em cartaz até 13 de setembro.