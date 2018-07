Estilista Eduardo Pombal deixa direção criativa da marca Tufi Duek

A modelo Isabelli Fontana foi a musa de Eduardo Pombal na Tufi Duek Foto: Divulgação

O grupo AMC Têxtil, dono das marcas Tufi Duek e Triton, dispensou os diretores criativos de ambas as marcas. Nesta terça, 3, foram anunciadas as saídas do estilista Eduardo Pombal, que estava no comando da Tufi Duek há oito anos, e de Karen Fuke, que comandava a área de estilo da Triton.

Comandado pelo empresário Alexandre Menegotti, o grupo se pronunciou em comunicado oficial: "A Tufi Duek comunica a saída do estilista Eduardo Pombal que, por oito anos, esteve à frente da direção de estilo e por vinte fez parte da equipe. A marca agradece por sua dedicação e contribuição neste tempo de trabalho. Em breve, o grupo AMC apresentará suas novas diretrizes".

Pombal e Karen Fuke ainda não se pronunciaram sobre o assunto nem revelaram quais serão seus novos projetos.