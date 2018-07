Estilista diz que Bella Hadid é o corpo de sua geração

Modelo Bella Hadid. Foto: REUTERS/Jean-Paul Pelissier

O estilista Alexander Wang revelou à revista People que vestir a modelo Bella Hadid, de 20 anos, para o baile do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, foi uma experiência incrível. A gala ocorreu no dia 1 de maio.

“Bella Hadid é o corpo de sua geração”, afirmou Wang. A modelo americana declarou que não gosta de perder peso.

“Eu quero ter seios. E quero o meu bumbum de volta”, disse ela antes do desfile da Victoria’s Secret de 2016.