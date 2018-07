Estilista divulga fotos de vestido de noiva secreto de Marina Ruy Barbosa

Na festa, Marina usou vestido Dolce & Gabbana Foto: Instagram.com/@marcosproencaoficial

No sábado, 7, Marina Ruy Barbosa casou com o empresário Xandinho Negrão em uma festa para 800 convidados em Campinas, no interior de São Paulo. Porém, esse não foi o único casamento da atriz.

O primeiro ocorreu no dia seguinte após o pedido, em julho de 2016, na Tailândia, em uma cerimônia budista. O segundo foi em setembro deste ano, também em Campinas, para oficializar a união na lei. Na ocasião, Marina usava vestido moderno, assinado por Patricia Bonaldi. Uma semana antes da grande festa, os noivos subiram ao altar em Goiás, para se casar na Igreja Católica.

Para esta ocasião, Marina escolheu um vestido de noiva tradicional criado pelo estilista Sandro Barros, que também assinou os vestidos de casamento de Lalá Rudge e Luciana Gimenez. Em seu instagram, ele explicou que a cerimônia ocorreu numa capela apenas para familiares.

A peça foi desenhada exclusivamente para a atriz, e tem 3 tipos de rendas feitas na Inglaterra, uma italiana e 2 tipos de tule.

