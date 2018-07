Estilista da Dolce & Gabbana grava vídeo dançando 'Paradinha'

Domenico Dolce e Steffano Gabbana são os fundadores da Dolce & Gabbana Foto: Julian Broad/Dolce & Gabbana

O italiano Stefano Gabbana, fundador e estilista da grife Dolce & Gabbana, gravou um vídeo dançando a nova música da Anitta.

Ele misturou imagens do clipe de 'Paradinha', no qual a cantora aparece dançando em lugares inusitados como lavanderia, supermercado e metrô, com takes dele mesmo dançando em um mercado. Na legenda, escreveu "amo, amo, amo essa música".

Anitta também compartilhou o vídeo em suas redes sociais. Ela agradeceu o sucesso que a música está fazendo no mundo. "Até meu amor Stefano Gabanna entrando na onda da #Paradinha gente hahaha Agora eu fiquei no chão de vez", brincou.