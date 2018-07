Estilista dá descontos em troca de peças antigas de sua marca

Flavia Aranha inicia novo modelo de negócio. Foto: Reprodução

Para fugir do consumo desenfrado dos tempos atuais, a estilista Flavia Aranha lança seu brechó para apresentar um novo modelo de negócio.

As clientes que quiserem participar do "Projeto Circular" devem levar à loja da estilista peças da marca em bom estado e, em troca, ganham descontos que variam de 10% a 30%, dependendo do estado de conservação da peça, nas roupas das novas coleções.

As arrecadações serão vendidas online no brechó da marca, que será lançado em janeiro, e toda a renda será revertida a projetos socioambientais. O objetivo da estilista é, além de investir em gestão sustentável, questionar as formas de consumo e se realmente precisamos de tantas peças no guarda-roupa.