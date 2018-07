Estilista celebrado na Lanvin, Alber Elbaz lança coleção de bolsas

O estilista Alber Elbaz, o cara à frente do feminino da Lanvin, no áureos tempos da marca Foto: Benoit Tessier/Reuters

Um dos mais celebrados estilistas de moda feminina, especialmente por seu trabalho à frente da Lanvin, Alber Elbaz está de volta (ele deixou a direção criativa da marca em outubro de 2015). Lança em 15 de agosto uma coleção de bolsas e malas de nylon em parceria com a LeSportsac.

Leia também: Estilista Alber Elbaz deixa Lanvin após 14 anos

Uma das bolsas da coleção, com um mix de listras e estampa de leopardo Foto: Divulgação LeSportsac

Entre os produtos estão carteiras com as inscrições “chic” e “kiss”, malas com um mix de listras e leopardo, além de uma tote com várias dançarinas entremeadas por mensagens otimistas, como “you look divine” (“você está divina”). “Olhando para todas essas mulheres pelo mundo, notei que elas precisam de alguma leveza na vida. Suas vidas algumas vezes ficam um pouco pesadas - deveres pesados - então por que não explorar uma história de bolsas leves?”, explica o designer em entrevista à Vogue.

Seu olhar atento e sensível tem outras considerações acerca da moda de hoje. “Acho que tem muito souflê e estou em busca de um bolo de verdade, o chocolate de verdade, um negócio real”, avalia ele, que diz não ter pressa para voltar ao mundo do ready-to-wear. “Estou tomando meu tempo”, afirma. “Estou esperando pela pessoa certa. Enquanto isso, observo. É uma coisa interessante poder parar de tempo em tempo e olhar ao redor e ver e entender e acumular ideias”, conclui.

As carteiras de pulso da linha de Alber Elbaz para a LeSportsac, com inscrições e ilustrações assinados pelo designer Foto: Divulgação LeSportsac