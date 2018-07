Estes batons são a resposta para a mensagem ‘manda nudes’

A marca de beleza Bare Minerals possui uma vasta linha de batons nude Foto: Instagram/ @bareminerals

A marca de beleza Bare Minerals entrou na onda das brincadeiras da internet. Brincando com o termo "manda nudes", utilizado em trocas de mensagens picantes, a marca criou um kit chamado "send nudes". A novidade possui três batons líquidos distintos, que combinam com diferentes tipos de pele.

O lançamento remete ao meme que surgiu na internet quando uma menina sul-africana postou uma conversa que teve com um desconhecido, via Facebook. Primeiro, o homem lhe pediu um clique de lingerie. Para responder com humor, Nicole Moses enviou uma foto dos batons “Lingerie”, da Nyx. Então, ele se explicou, falando que queria nudes. Seguindo a piada, a menina enviou uma paleta de sombras chamada “The Nudes”, da Maybelline. Ainda insistindo, o homem, que teve seu nome ocultado por emojis, pediu uma foto “naked”, ou seja, pelada. Então, Nicole enviou uma foto da paleta “Naked”, da Urban Decay e, finalmente, foi bloqueada. Após tirar prints e postá-los na internet, sua publicação teve mais de 2,500 compartilhamentos.

O trio de batons possui um tom pêssego, outro bege, e um mais escuro e terroso Foto: Divulgação/ Bare MInerals