Tênis de glitter que esgotou em um dia terá segunda edição

As novas cores dos tênis feito pela parceria da Vans com a Opening Ceremony são vibrantes Foto: Opening Ceremony/ Divulgação

Em março deste ano, a Vans anunciou uma parceria com a marca descolada de roupas Opening Ceremony. O modelo reinterpretado para a colaboração foi o Old Skool, um clássico da marca de sneakers, que ganhou a sua versão cheia de glitter, em três cores diferentes. Os tênis esgotaram em menos de um dia de vendas.

Porém, uma nova edição do sapato chegará às lojas no dia 8 de novembro. Serão três novas cores: rosa lavanda, azul marinho e preto prateado. Além disso, a linha irá contar com uma numeração infantil também. Os tamanhos adultos irão custar 110 dólares, e os infantis, 60. Infelizmente, eles não têm previsão para chegar ao Brasil.