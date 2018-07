Estas são as provas de que as Bratz previram as tendências de beleza do momento

Bonecas Bratz usavam nos anos 2000 algumas tendências de beleza do momento Foto: Amazon/ Divulgação

Apesar da Barbie a boneca mais famosa no mundo da moda, as Bratz eram, definitivamente, a opção de brinquedo mais fashionista dos anos 2000. Com suas proporções estranhas - cabeça e pés muito grandes para o tamanho do corpo - elas se tornaram mania entre as meninas da época. E, olhando para trás, parece que também foram criadoras de tendências, principalmente de beleza.

Cabelos rosa millennial, batons com glitter e metalizados, penteados do momento, as Bratz já estavam por dentro de tudo. Confira na galeria abaixo as tendências de beleza que elas previram.