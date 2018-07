Esta tinta de cabelo muda de cor de acordo com a temperatura

A marca de tinturas para cabelo Pravana criou uma tinta que muda de cor de acordo com a temperatura Foto: Instagram/ @pravana

Tons coloridos como rosa, roxo e azul invadiram a cabeça das fashionistas nas últimas temporadas de moda e a tendência dos fios ‘unicórnio’ apareceu em diversos posts no Instagram. Kylie Jenner foi uma das grandes precursoras da trend, mudando a cor de seus cabelos de um dia para o outro - com a ajuda de perucas.

Agora, a marca de tintas temporárias Pravana, especializada em cores fantasia, trouxe uma novidade que deixa todo o processo de ter cabelos coloridos ainda mais divertido. A linha ‘Mood Color’, que brinca no nome com os anéis que mudavam de cor com o seu humor - febre nos anos 1990, traz esta ideia para os fios. As cores em tom pastel mudam de acordo com a temperatura do ambiente. “Andar na rua no verão, com apenas o calor do sol, faz a cor mudar. Qualquer tipo de vento já faz ela voltar ao tom original”, explica Lissette Cruz, desenvolvedora do produto, em entrevista para o site Allure.

