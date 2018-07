Esta paleta de sombras é o sonho das fãs de ‘Meninas Malvadas’

Filme 'Meninas Malvadas' foi lançado em 2004 e possui Lindsay Lohan como protagonista Foto: Paramount/ Divulgação

O filme Meninas Malvadas foi um sucesso adolescente no começo dos anos 2000 e, até hoje, faz sucesso entre as meninas que cresceram durante a época. Agora, a marca Storybook Cosmetics traz de volta referências do longa em uma paleta de sombras chamada Burn Book.

As 12 cores presentes no produto têm nomes de detalhes icônicos do longa, como a frase 'You Can Sit With Us' (você não pode sentar conosco), que é a cor pêssego, e “Wednesday” (quarta-feira), que é rosa, em referência à cor que todas devem usar às quartas. A embalagem, como o nome da paleta sugere, é uma réplica do Burn Book, livro de fofocas da personagem Regina George no filme.

O produto custa 55 dólares e está disponível no site da marca, que entrega para o Brasil.