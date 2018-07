Esta noiva muçulmana não usou maquiagem e nem joias em seu casamento

Tasnim Jara e seu marido Khaled Saifullah Foto: Facebook/ Tasnim Jara

“Eu cheguei à recepção do meu casamento usando um sari branco de algodão da minha avó, sem nenhuma maquiagem ou joia. Muitos me perguntaram o porquê. Então aqui está o motivo”, escreveu Tasnim na rede social. “Eu tenho problemas com a imagem de noiva que a nossa sociedade possui - com muita make, um vestido pesado e diversas joias por seu corpo”.

Ela divide que já estava cansada de ouvir fofocas sobre outras noivas em casamentos de que já havia participado: “‘Ela está bonita o bastante?’, ‘quanto ouro está usando?’, ‘quanto custou o vestido?’. Ao crescer ouvindo estas perguntas, a mulher é levada a sentir uma pressão de que precisa do melhor maquiador da cidade e deve gastar uma grande quantidade de tempo, dinheiro e energia para acabar nem parecendo consigo mesma. Tudo porque a sociedade a faz acreditar que a sua própria pele não é o suficiente para seu casamento”.

Tasnim pontua também que não é um problema querer este tipo de visual para o seu dia especial. “Não me leve a mal, se a menina quer usar maquiagem, joias e roupas caras, eu dou todo o meu apoio. Mas o problema é quando ela perde sua sanidade escolhendo o que usar no dia”.

Portanto, sua escolha para o seu casamento foi uma forma de tentar mudar esta mentalidade. “Uma menina não deveria precisar de uma loção clareadora, um colar de ouro ou um sari caro para ser aceita como noiva ou se sentir confiante”, divide. E ela ainda finaliza: “As pessoas podem me chamar de simples, mas foi uma ação muito especial para mim, pelo que eu acredito”.