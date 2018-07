Está grávida? Veja como usar as tendências

A top Carol Trentini na campanha da marca Megadose grávida de seu primeiro filho, Bento Foto:

A foto da top Carol Trentini grávida de 8 meses vestindo uma bata rendada e um short com estampa étnica diz bastante sobre o movimento que ocorre hoje no mercado da moda para gestante. Não bastam roupas funcionais e confortáveis. As mulheres querem manter o estilo durante a gravidez e buscam peças com informação de moda, caimento (essencial nessa fase de mudanças corporais) e modernidade. Seja na modelagem, na estamparia, nos tecidos, e, principalmente, nos detalhes.

Foi em busca desse público que a marca Megadose apostou na estratégia de fotografar suas campanhas sempre com modelos famosas e grávidas de verdade. Além de Carol Trentini, uma das brasileiras mais bem-sucedidas no circuito internacional, Renata Sozzi e Luciana Curtis também já foram garotas-propaganda da marca. Segundo o CEO da Megadose, João Ricardo Esteves, o mercado de moda gestante cresce 30% ao ano, apesar do preconceito que ele acredita existir em relação ao segmento. Em 2014, a marca movimentou em torno de 400 mil peças, o equivalente a cerca de R$ 40 milhões.

'No mundo todo ainda prevalece a cultura de que a mulher gestante perde totalmente a vaidade. Mas, uma mulher contemporânea nos prova que ela quer continuar se sentindo linda e sensual, mantendo a vida social ativa como era antes de engravidar', diz ele.

Para saber melhor sobre as tendências da temporada que podem vestir bem mulheres grávidas, conversamos a editora de moda Carolina Machado; Confira:

Quais são as últimas tendências para as grávidas?

Na minha opinião não existe uma tendência específica para grávidas, as tendências são as mesmas para todas, independente da gravidez. Algumas são totalmente praticáveis e outras devem ser deixadas de lado. Agora no inverno, aproveite as peças amplas da estação, das composições monocromáticas, dos xadrezes e do clima setentinha.

De que forma uma gestante pode continuar mantendo seu estilo?

Invista em peças adequadas ao momento e deixe de lado alguns itens, como calças, roupas acinturadas que apertam a região da barriga. A palavra de ordem nesse momento é o conforto para a mamãe e para o bebê. No trabalho tire o foco da barriga, abuse do preto.

Pensando no conforto da futura mamãe, mas mantendo o estilo dessa mulher, o que pode e o que não pode ser usado?

Sou contra barriga de fora. Claro que a barriga deve ser ostentada com orgulho, mas não precisa ser tão explicita. Discrição é sempre bem-vinda. Também não gosto de vestidos longos de viscolycra com estampas amplas, principalmente floral, acho careta e "uniforme de grávida". Os vestidos longos são uma ótima opção nesse momento, mas para um visual elegante e nada óbvio, prefira tecidos mais nobres e tons sóbrios, como preto e azul-marinho.

Existe alguma peça curinga que não sai de moda e ainda sim cai bem para grávidas?

As camisetas são opções certeiras, usei muito durante a minha gravidez. Elas têm um tom descolado, e deixam os looks menos caretas. Para quem não abre mão de um bom jeans, a dica é abusar do modelo boyfriend, que segue tendência de inverno, e da skinny com elastano - um número a cima nos primeiros meses e com extensor após os 6 meses.

Sobre calçados, há alguma dicas especial?

Esqueça os saltos, aposte em sapatilhas, rasteiras, botas baixas... Os tênis estão em alta e podem ser usados com vestidos e peças de alfaiataria.