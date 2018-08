'Esse sonho é tão meu quanto dele', diz Virgil Abloh sobre Kanye West

Virgil Abloh é dono da Off-White e diretor criativo da Louis Vuitton Hommes Foto: Andrew White/The New York Times

Caso você tenha Instagram, provavelmente viu algumas das centenas de fotos que viralizaram do último desfile da Louis Vuitton Hommes que ocorreu na quinta, 21, em Paris. Uma passarela das cores do arco-íris, centenas de convidados com os celulares em mão, celebridades do nível de Rihanna e Kim Kardashian sentadas na fila A e, talvez a mais icônica delas, o estilista Virgil Abloh chorando abraçado com o rapper Kanye West após a apresentação. Era a estréia do norte-americano como diretor criativo da linha masculina da casa francesa.

"Ele torcia por nós. Esse sonho é tão meu quanto dele. No meu sonho, era ele na passarela", conta o estilista em entrevista à Naomi Campbell - outra entusiasta de seu trabalho - para a Vogue America. "Queria que o mundo inteiro visse que o cara que lutou para que esse momento ocorresse é parte dele e totalmente ligado a mim."

"A única coisa que me estressou sobre o evento foi que não era só na passarela, você sabe, era toda a comunidade. O desfile foi sobre a gente", conta Abloh, que é o primeiro estilista negro da Louis Vuitton e o terceiro a comandar uma marca de altíssimo luxo (antes dele vieram Ozwald Boateng na Givenchy e Olivier Rousteing, da Balmain).

Em uma conversa descontraída com a modelo, Virgil conta como começou a se interessar por moda e como Kanye o levou em sua primeira semana de moda, relembrando uma foto feita por Tommy Ton fora de um desfile da Comme des Garçons. "Éramos nós dizendo 'ei, quero participar disso'.”

