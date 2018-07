Essas irmãs estão fazendo sucesso por serem a cara de Kim Kardashian e Kylie Jenner

Sonia, à esquerda, e Fyza são constantemente comparadas a Kim Kardashian e Kylie Jenner Foto: Instagram.com/@soniaxfyza

Essas duas irmãs sabem tudo de maquiagem, e adoram compartilhar seus segredos com seus muitos seguidores nas redes sociais. O sucesso é tanto que elas até já lançaram seus próprios cosméticos. Contorno nas bochechas, lábios volumosos e cílios postiços são suas marcas registradas.

A descrição pode parecer de Kim Kardashian e Kylie Jenner, as mais apaixonadas por beleza da família Kardashian, porém também serve para Sonia e Fyza Ali, irmãs e blogueiras que moram em Dubai. Além das semelhanças na carreira, as duas chamam atenção pela semelhança física com as norte-americanas. Enquanto Sonia se parece muito com Kim, o visual de Fyza lembra o de Kylie, por causa das sobrancelhas cheias, do formato dos olhos, do corte de cabelo e, claro, da boca avantajada, principal característica da Jenner caçula.

O estilo delas também é parecido com a das estrelas de Keeping Up With The Kardashians: as duas costumam apostar em peças justas e sensuais combinadas com camisetas e moletons esportivos.

Porém, Sonia e Fyza insistem que não são parecidas com Kim e Kylie e nem tentam ser. "Nossos amigos mais próximos e familiares nunca viram semelhança", disseram elas à revista Emirates Woman. "É só quando estamos juntas que as pessoas ficam falando disso - pessoas que nem nos conhecem! -, especialmente nos Estados Unidos."

Next makeup class revealed.... for those of you that guessed correct!! ❤️ dates and details will be posted soon :) #soniaxfyza Uma publicação compartilhada por Sonia & Fyza Ali (@soniaxfyza) em Out 1, 2017 às 8:50 PDT

@quayaustralia have the best sunglasses #soniaxfyza Uma publicação compartilhada por Sonia & Fyza Ali (@soniaxfyza) em Set 12, 2017 às 9:26 PDT

The foundation is L'Oréal infallible total cover! full coverage & matte finish just enjoying ma fries hope you all had an amazing Eid #soniaxfyza Uma publicação compartilhada por Sonia & Fyza Ali (@soniaxfyza) em Set 1, 2017 às 1:21 PDT

