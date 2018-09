ESPM lança cursos em parceria com revistas ‘Vogue’ e ‘Glamour’

As capas de março de 2018 das revistas 'Vogue' e 'Glamour', que assinam a curadoria de dois cursos na ESPM, em São Paulo Foto: Divulgação Vogue e Glamour

A Escola Superior de Propaganda e Marlketing (ESPM) de São Paulo lança dois cursos livres em parceria (respectivamente) com as revistas Vogue e Glamour: Marketing de Luxo e Marketing Digital para Moda.

Marketing de Luxo acontece de 2 de abril a 16 de maio e vai tratar de branding, perfil do consumidor, comunicação digital e tendências do segmento de luxo. A diretora de redação da Vogue, Silvia Rogar, vai ministrar a aula inaugural e estará presente também na banca final do curso.

O mesmo ocorre no curso concebido pela Glamour, com a diretora de redação Paula Merlo abrindo os trabalhos e participando de sua conclusão. O mote das aulas, entretanto, é estudar ferramentas e estratégias de comunicação no ambiente digital, gestão de plataformas e conteúdo, mídias sociais e narrativas digitais. As aulas acontecerão de 4 a 26 de maio.

Ambos cursos serão ministrados no campus Joaquim Távora, na Vila Mariana em São Paulo, com um mix de aulas teóricas, visitas técnicas, palestras e carga horária de 36 a 48 horas. Os preços variam de R$ 2.564 a R$ 4.900 e as inscrições já estão abertas no site da instituição.

Mundialmente o grupo Condé Nast, responsável por títulos, como GQ, Vogue, W e Wired, oferece cursos de formação variados. Tem instituições de ensino próprias em Londres, Xangai e Madri, nas quais oferece especializações em jornalismo de moda e estilismo, fotografia e beleza.