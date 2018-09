Escola pública do Japão adota uniformes de R$ 2.285, feito por grife italiana

A Taimei Elementary School fica localizada em Ginza, um dos bairros mais fashionistas de Tóquio Foto: Japan News-Yomiuri

Uma escola pública de ensino fundamental em Tóquio, no Japão, fez uma escolha inusitada em relação aos uniformes que as crianças deveriam usar durante este ano letivo. A Taimei Elementary School optou por criar os trajes com a grife Giorgio Armani, fazendo cada combo de uniformes para um ano custar cerca de 80.000 yen, ou seja, 2.285 reais.

“Eu fiquei surpresa que uma marca de luxo foi designada para criar uniformes de uma escola pública”, conta a mãe de um aluno, que não foi identificada, em entrevista ao Huffington Post. “Fico preocupada em passar a noção errada de que algo que é bom só porque é caro, ou que coisas baratas são ruins para as crianças”.

Em uma carta para os pais, enviada em novembro, o diretor Toshitsugu Wada disse que a escola era um marco em Ginza, bairro em que se situa, e a decisão de uniformes da Armani foi feita para criar uma atmosfera adequada para o local.