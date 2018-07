Empresa quer fazer campanha de financiamento coletivo para lançar cílios com LED

As baterias do cílios com LED ficam atrás das orelhas Foto: Facebook/FlashesLEDlashes

Ok, já existem no mercado cílios postiços de diversas cores, materiais e tamanho, com glitter, plumas e cristais. Mas uma empresa vem prometendo na internet levar o acessório de maquiagem para outro nível. A F.Lashes anunciou no último mês que pretende lançar em julho uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Kickstarter para conseguir colocar no mercado cílios com LED.

O acessório inusitado pisca de acordo com os movimentos da cabeça e usuário precisa carregar as baterias presas atrás das orelhas. O objeto é assinado pelo designer Tavey Design, o projeto é de propriedade de Tien Pham e Davey Taylor.

Introducing F.Lashes, interactive LED eyelashes by Arduino designer Tien Pham! pic.twitter.com/FtWFXa4xrz — Arduino (@arduino) 23 de maio de 2017

Nas redes sociais, a maioria dos internautas demonstrou bastante entusiasmo com a novidade, poucos manifestaram estranhamento. "Julho é muito longe, eu os quero agora", comentou Paddy Salter no Facebook da empresa criadora dos cílios.