Emporio Armani voa alto com desfile em aeroporto e Robbie Williams

A Emporio Armani montou uma passarela na pista do aeroporto de Linate Foto: Miguel MEDINA / AFP

A Emporio Armani alcançou o céu com sua coleção de primavera/verão 2019, apresentada no aeroporto de Linate, em Milão, que foi encerrada pelo britânico Robbie Williams. Na quinta, 20, centenas de convidados fizeram check-in, passaram pela segurança e foram escoltados pelos funcionários do aeroporto até chegar no local mais quente desta Semana de Moda de Milão.

Enquanto os convidados se acomodavam, aviões partiam e chegavam no fundo, alguns inclusive estacionando perto da passarela preta, montada na pista. Williams usou um blazer preto brilhante e tênis também pretos. "Vocês conseguem imaginar a cara do Armani quando eu mandei um email para ele explicando o que eu queria usar?", disse o cantor para uma platéia entusiasmada.

Ele entreteu o público com seus maiores hits como I Love My Life, assim como Freedom de George Michael. Ele dedicou My Way, de Frank Sinatra, ao estilista Giorgio Armani, encerrando a música com "You did it your way" (você fez da sua maneira, em português) e o convidando para subir ao palco.

Quanto a extensa coleção que precedeu o show, foram centenas de looks, masculinos e femininos, que viajaram entre os traços icônicos do estilista italiano: modelagens práticas em peças sofisticadsa, o uso de diferentes tecidos, as cores tanto fortes quanto suaves, cortes femininos e a riqueza de detalhes.

Surfistas e suas pranchas abriram a apresentação Foto: EFE/Daniel Dal Zennaro

Com as notas de What A Wonderful World, de Louis Armstrong, um vídeo de um avião decolando com cenas dos pontos mais famosos de Milão, projetado em um telão gigante, deu início a apresentação.

Modelos homens, vestidos como surfistas e carregando pranchas, abriram o que foi um espetáculo de 20 minutos de cores, tecidos e shapes da nova coleção da Emporio Armani, a marca mais jovem do grupo Armani, que no ano passado absorveu a etiqueta Collezioni e parte da Armani Jeans.

As sobreposições foram inspiradas no mundo esportivo, com corta-ventos e parkas, alternados com visuais casuais com calças até os tornozelos e suéteres de algodão. Modelos carregavam mini mochilas e usavam óculos, chapéus e sandálias ou tênis.

Neon e alfaitaria foram destaque Foto: Miguel MEDINA / AFP

Os tons suaves foram quebrados com calças pretas, combinadas com branco, jaquetas masculinas e modelos vestidos como marinheiros, usando calças azuis e macacões com as letras EA neles. Também teve o momento do rosa pastel usado com verde-limão.

Em resumo, foi um carrossel de cores e formas na passarelas, roupas de modelagem perfeita foram substituída por algo dia-a-dia, seguidas por lantejoulas do bloco noite, em uma apresentação de tirar o fôlego, que mais parecia uma viagem aos arquivos de Armani. E, como todas as melhores viagens, acabou com um shuttle trazendo você de volta para casa.

"Tenha uma ótima noite e continue a voar conosco", se lia em um painel da Emporio Armani com o logo de águia na saída do aeroporto.