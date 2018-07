Emicida e Marcelo D2 participam de campanha da Nike

Marcelo D2, Emicida, Pathy Dejesus e o jogador Shamel foram clicados para a Nike em uma campanha inspirada no basquete Foto: Camila Cornelsen/ Nike/ Divulgação

Para comemorar os 35 anos do tênis AF1, um dos mais clássicos da Nike, a marca criou uma série de reedições do calçado. A mais recente foi o Nike Ke SF AF1 High, que é feito de couro premium e nylon, e vem com uma corda para amarrar o tênis de diversas maneiras – ou usar sem. O tênis já está disponível no e-commerce da Nike e custa 849,90 dólares.

Aqui no Brasil, a marca fotografou uma campanha com diversos nomes influentes da cultura do streetwear para divulgar a novidade. Marcelo D2, Emicida, Pathy Dejesus e Shamel foram convidados para estrelar fotos inspiradas no basquete e na cultura da rua. Confira.

Nike SF AF1 High já está disponível para compra no e-commerce da Nike Foto: Camila Cornelsen/ Nike/ Divulgação