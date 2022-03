Embalada à vácuo, Kim Kardashian chama atenção em Semana de Moda de Paris

Fitas adesivas foram coladas à um 'top' e 'legging' de academia na confecção do figurino de Kim Kardashian. Foto: Instagram / @demnagram

A Semana de Moda de Paris contou com um look inusitado de Kim Kardashian. A visual da influenciadora neste domingo, 6, era feito com diversas fitas adesivas amarelas.

Kim marcou presença no desfile da Balenciaga, onde a empresa apresentou a coleção Outono Inverno 22. Entre os looks pretos e monocromáticos, uma das peças foi a escolhida por ela para o evento: o Look 27 Awar.

O principal material utilizado no figurino escolhido pela empresária e influenciadora são fitas adesivas. “Estou com medo que rasgue quando eu me sentar”, disse Kim a todos à sua volta, antes de se sentar para assistir ao desfile, de acordo com a Vogue.

Nas suas redes sociais, Kim Kardashian dividiu com as pessoas que acompanham o seu trabalho a montagem do look em seu corpo. Foram necessárias mais de três horas para que Demna Gvasalia — estilista da marca e responsável pela coleção — envolvesse o corpo de Kim nas fitas que foram coladas num top e uma legging de academia, possibilitando a montagem do macacão.

Não é a primeira vez que Demna Gvasalia e Kim Kardashian roubam a cena com looks completamente fora do esperado. No ano passado, Kim e Demna foram juntos ao Met Gala e a dupla posou com looks pretos da cabeça aos pés, o rosto de Kim, assim como o do estilista, foi completamente coberto.

Nas redes sociais, a modelo explicou aos seguidores que o look era uma homenagem à América. "O que é mais americano do que uma camiseta da cabeça aos pés?!".

Outro momento em que Kim Kardashian e Demna Gvasalia roubaram a atenção foi durante o programa Saturday Night Live, no qual Kim foi apresentadora. Ela escolheu a cor rosa e o tecido veludo para marcar a sua passagem pelo palco nas noites de sábado.

Na época, a procura pelo termo Balenciaga cresceu em 47% nos Estados Unidos. O número de vendas de peças em veludo da marca cresceu em 117% e as peças cor de rosa tiveram um crescimento de 82% em vendas, segundo a revista norte americana Lyst.