Em Nova York, Saint Laurent abre temporada masculina do verão 2019

Numa passarela de mármore emoldurada pelo skyline de Nova York, Anthony Vaccarello fez seu primeiro desfile masculino para a Saint Laurent Foto: Angela Weiss/AFP Photo

Com seu primeiro desfile mais focado em menswear para a Saint Laurent, Anthony Vaccarello deu a largada na temporada masculina na noite desta quarta, 6 de junho, no Liberty State Park, na ilha Roosevel.

Tendo o skyline de Manhattan ao fundo, o estilista mostrou roupas inspiradas nos look do fundador da marca nos anos 70. Um ar boêmio dá o tom da apresentação, com calças justas, muitas botas, camisas western, com estampa de leopardo e transparentes usadas sob blazers ajustados.Arrematando os looks, lenços e bandanas soltinhos, amarrados no pescoço, além de chapéus.

Na primeira fila do desfile, as cantoras Charlotte Gainsbourg e Lauryn Hill, a top Kate Moss, os atores Tommy Dorfman e Miles Heizer (13 Reasons Why), Julianne Moore, Charlie Heaton (Stranger Things), Sebastian Stan (Gossip Girl, Os Vingadores), Vincent Gallo e a cantora e influencer Selah Marley.

A temporada "oficial" de desfiles masculinos começa nesta sexta, 8, em Londres, passando por Florença, Milão e Paris até dia 26 de junho.

O verão 2019 da Saint Laurent por Anthony Vaccarello Foto: Angela Weiss/ AFP Photo

Perfume anos 70 e boêmio: calça slim, blazer em couro ajustado, écharpe e camisa transparente Foto: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP

Look do verão 2019 da Saint Laurent por Anthony Vaccarello, o primeiro desfile masculino do estilista Foto: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP