Em festa do Oscar, Madonna usa joia feita por designer brasileiro

Madonna no lançamento de 'The Beatles: Eight Days a Week' em Londres, em 2016 Foto: Neil Hall/ Reuters

Madonna nem precisou ir ao Oscar para 'causar'. Uma foto da cantora com Lady Gaga, vencedora da categoria melhor música original, ganhou destaque e acabou com os rumores de que as duas seriam rivais. Nesta imagem icônica e na festa após a premiação, em Los Angeles, no domingo, 24, Madonna usou um colar criado pelo designer brasileiro Carlos Rodeiro.

Leia também: Lady Gaga vai ao Oscar com diamante amarelo usado por Audrey Hepburn

A joia é assinada pelo baiano é de ouro e tem medalhas de Nossa Senhora e do Sagrado Coração com aplicações de rubis. A peça custa cerca de R$ 39 mil e está à venda em Salvador, São Paulo e no Rio de Janeiro.

Madonna usou o colar com referências religiosas para compor um visual com muitos acessórios e outras joias Foto: Reprodução story do Instagram/ Madonna

A americana já tinha usado o colar com símbolos religiosos na comemoração do seu aniversário de 60 anos, em Marrakech, no ano passado.