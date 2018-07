Em busca do loiro perfeito

A cor do cabelo da modelo Rosie Huntington-whiteley é a mais pedida para Juha Antero, do MG Hair Foto: Reuters

Já estamos na primavera. Quando as temperaturas sobem, aumenta também o número de mulheres nos salões de beleza que querem deixar os fios mais claros. Os especialistas em coloração já sabem que esse movimento que se repete ano a ano, mas será que eles revelam a fórmula do loiro dos sonhos? Não, pois não existe um tom que valorizará a beleza de todas as mulheres. Então, especialistas contam como você pode achar o seu loiro perfeito.

De acordo com Juha Antero, colorista do salão MG Hair, espaço do cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi, em São Paulo, a tonalidade não pode te deixar amarelada, não pode ressaltar as manchas da pele e não deve te deixar abatida.

“Existe um grau de clareamento que favorece todo mundo, porque com a idade o cabelo acaba escurecendo, então é bom voltar ao tom que se tinha na adolescência. Clarear o cabelo um pouco é também retornar um pouco no tempo. Para todas, clarear um pouco o cabelo dá certo”, diz Antero.

A opinião de Narciso Netto, diretor técnico da Joico, marca norte-americana de cosméticos, segue a mesma linha: “Todas as mulheres podem clarear o cabelo, mas nem todas pode ser extremamente loiras”.

Harmonizar a cor do cabelo com o tom da pele também é a questão chave para Nívea Ferreira, expert da Wella. Ela conta que para os tons de pele mais quentes e para as mulheres que se bronzeiam no verão, os tons dourados, beges e mel são os mais adequados.

O que pensar antes de clarear os fios

Antes de se jogar no processo de descoloração é bom considerar alguns fatores para não se arrepender, e, é claro, escolher um profissional que possa te ajudar na decisão. Em primeiro lugar, você deve avaliar as condições dos seus fios. Se o cabelo estiver quebradiço e caindo, ficar loira pode não ser uma boa ideia.

“Esse cabelo tem condição de ficar loiro ou já está tão quimicamente mal tratado que não aguenta passar por esse processo? Outra aspecto que deve ser pensado é a manutenção, porque ser loira custa caro. Quanto você tem disponível para investir financeiramente e do seu tempo também? Não adianta você ter o loiro perfeito uma semana, se na outra ele estiver feio, porque você não tem condições de mantê-lo”, afirma Antero.

Lembre-se: quanto mais você clarear o seu cabelo, mais cuidados ele vai “pedir”. Para Antero, quanto mais claros os fios mais cuidados você também terá que ter com a maquiagem, mesmo que você tenha a pele clara. “Rímel, blush e batom são essenciais. Você tem que repensar o seu visual e a sua maquiagem, só cabelo não faz verão.”

Se você tem medo de uma mudança radical, mas quer aderir aos fios platinados, uma opção é ir clareando aos poucos, ao passar dos meses, até chegar ao tom perfeito para você.

O loiro do momento

Em todos os verões, o loiro é a cor mais buscada nos salões de beleza, mas a cada ano a tonalidade preferida é diferente. “Agora estamos achando mais bacana a raiz mais escura, as pontas mais claras, mas sem um degradê tão marcado quanto o de oito meses atrás”, diz Antero.

Naturalidade é outra boa pedida para a época do ano em que o dourado domina os cabelos. “O loiro perfeito é aquele que parece natural, recomendamos muito um tom médio que combina com a maioria dos tons de pele”, conta Ferreira.

O custo do loiro perfeito

Nenhum especialista (ou até mesmo as loiras) nega que custa caro ser loira, tanto para o bolso quanto para a agenda. De acordo com Netto, a mulher que tem o loiro perfeito geralmente investe duas horas mensais no salão de beleza apenas para tratar os fios e mais de três a oito horas para fazer a manutenção da cor. “Em São Paulo, uma mulher que quer manter o loiro perfeito vai gastar, em média, de R$ 600 a R$ 1 mil em um bom salão”, diz Netto.

A especialista da Wella fala em números mais módicos. A coloração custa cerca de R$ 300 e a manutenção pode sair por R$ 150 a cada três meses. A primeira tintura pode levar quatro horas, em média, dependendo do comprimento do cabelo e das condições dos fios. A manutenção deve ser feita uma vez por mês.

Esse são exemplos, pois os preços podem variar de acordo com cada cabelo e estabelecimento.

Cuidados para o loiro não fugir

No mesmo dia da ‘transformação’ já é necessário colocar em prática uma rotina de cuidados que começa com um tratamento hidratante para cabelos coloridos para que a cor dure mais tempo. “A manutenção em casa também é muito importante, não adianta usar xampu para cabelos coloridos depois que a cor já foi embora”, diz a especialista da Wella.

Veja mais cuidados que os profissionais acima indicaram:

- Lavar com xampu reconstrutor alternando com xampu hidratante para garantir que os fios continuem fortes e macios;

- Usar xampu violeta uma vez por semana combinando com um tratamento hidratante para evitar que o cabelo fique amarelado e sem brilho;

- Usar leave-in sempre que lavar o cabelo para evitar que os fios absorvam pigmentos e fiquem esverdeados;

- Usar silicones com fator de proteção.

