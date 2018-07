Em busca de novos clientes, e-commerces abrem lojas físicas

Julia Petit na loja Dafiti Live, na Oscar Freire Foto: Divulgação

Na última quinta, 12, o maior e-commerce de moda da América Latina fez sua estreia no mundo offline. Com direito a festa e presença de celebridades como a modelo Alessandra Ambrósio e a atriz Laura Neiva, a Dafiti abriu as portas de sua loja física, na rua Oscar Freire, em São Paulo. “A intenção é que as pessoas conheçam nossos produtos e façam a sua primeira compra no site ou aplicativo”, diz Malten Huffman, um dos quatro sócios fundadores da empresa. Isso porque trata-se de uma “concept store”: em vez de passar o cartão na máquina e sair com a peça desejada em mãos, o cliente recebe a orientação dos vendedores para fazer o pagamento online por meio de smartphones e tablets e os produtos são entregues em casa sem cobrança de frete. “Queremos incentivar homens e mulheres a criar este hábito quando pensar em consumir moda: acessar nosso site e encontrar o que buscam”, diz Huffman.

Marlon Teixeira, Alessandra Ambrósio, Laura Neiva e Ricardo Barbato na inauguração do espaço Foto: Divulgação

Fundada em janeiro de 2011, a Dafiti é um case de sucesso no varejo online brasileiro graças a seu crescimento exponencial - hoje, conta com mais de 1700 funcionários e filiais na Argentina, no Chile, na Colômbia e no México. Com o investimento no novo espaço conceito, a empresa segue a tendência mundial do mercado, que aponta para a união do virtual e do real. “A loja é o coração da conexão com o cliente. O grande desafio

atual é a criação de um modelo que integre o ambiente online ao físico, permitindo ao consumidor usufruir uma experiência de compra completa”, diz Camila Salek, publicitária especialista em comunicação para o varejo. “Recentemente, uma pesquisa divulgada pela National Retail Federation, a maior associação de varejistas do mundo, apontou que o cliente passa seis vezes mais tempo na loja física do que no ambiente online.”

A multimarcas virtual La Garçone abriu sua unidade física no ano passado, em Tribeca, em Nova York Foto: Divulgação

Em julho de 2014, o e-commerce de assinaturas de amostras de cosméticos Birchbox abriu sua primeira - e muito bem recebida - unidade no Soho, em Nova York. Meses antes, a La Garçonne, multimarcas online descolada dedicada a jovens estilistas, inaugurou uma loja em Tribeca, também em Nova York. Por aqui, o site WestWing, que vende móveis e objetos de decoração, foi pioneiro ao abrir as portas de um espaço no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Até o Google colocou um pé no mundo real: na semana passada, a empresa abriu o Google Shop, um corner dentro da loja Currys PC World, em Londres, em que colocou à venda tablets, celulares, laptops e relógios.

A Birchbox, gigante varejista de cosméticos online, tem uma loja no Soho, em Nova York Foto: Birchbox

Em um momento de crise e economia instável essa parece ser mesmo uma boa solução para o varejo online, sobretudo o de moda, que depende da prova das roupas e do encantamento do cliente. A unidade física da Dafiti, porém, é temporária e deve operar apenas até o fim de junho. Por enquanto, a empresa não planeja estender suas atividades para o comércio tradicional nem expandir as lojas físicas para outras capitais.