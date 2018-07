Em breve, ter filhos estará economicamente fora de alcance?

Ter filhos deveria ser viável economicamente nos Estados Unidos, mas os gastos atuais envolvidos na educação de um filho desde o seu nascimento até a vida adulta podem chegar a um quarto de um milhão de dólares e devem dobrar na época em que os bebês de hoje chegarem à adolescência. Será que ter filhos será algo economicamente fora de alcance para muitas famílias americanas?

Em média, as creches consomem um dólar em cada cinco no orçamento de uma família Foto: Los Angeles Times

Um estudo recente do Center for American Progress concluiu que as famílias de classe média vêm atravessando dificuldades econômicas sem precedentes -- esmagadas entre um salário estagnado e custos explosivos de necessidades básicas como habitação, saúde e educação dos filhos. Muitas famílias tentam sobreviver com menos e vivem cada vez mais próximas da bancarrota para criar filhos saudáveis e seguir em frente.

O aumento mais expressivo foi das creches, onde as despesas saltaram quase US$ 200 ao ano, em cada um dos últimos 10 anos, e quase dez vezes desde a década de 1960. Em média, as creches consomem um dólar em cada cinco no orçamento de uma família e ultrapassam o valor dos aluguéis em cada estado.

Em termos de saúde, as famílias cada vez mais têm ou de atender às necessidades médicas dos filhos ou pagar as contas da casa. Não obstante, os ganhos na porcentagem de crianças hoje com seguro-saúde e os gastos per capita com os filhos cresceram mais rápido do que em outros grupos etários, com as famílias pagando prêmios de seguro mais altos e com despesas extraordinárias exorbitantes.

Evidências de que casais da classe média já não estão conseguindo arcar com os custos da paternidade são os índices de natalidade nacionais. Eles caíram drasticamente durante a recessão, mas, ao contrário de recuperações econômicas anteriores, desta vez continuaram em queda. O que faz sentido no atual contexto financeiro, uma vez que muitas famílias não viram sua renda aumentar desde que a recuperação teve início e, na verdade, a renda média líquida caiu abaixo do que ganhavam há 15 anos. Muitas famílias não conseguiram economizar o suficiente para atender às próprias necessidades básicas durante três meses, sem falar em poupar para a faculdade dos filhos ou a aposentadoria.

Para os indivíduos de classe média, a quantia necessária para criar um filho é assustadora. Quanto às famílias de renda mais alta, elas gastam seis vezes mais do que as da classe trabalhadora em creches e outros recursos educacionais, como uma creche de boa qualidade, acampamentos de verão, computadores e escolas particulares, investimentos cada vez mais indispensáveis para o sucesso em longo prazo. Essa desigualdade de gastos triplicou nas últimas quatro décadas, vem acelerando e provavelmente irá aumentar a defasagem em termos de avanço, criando um círculo vicioso.

A infraestrutura educacional pública, projetada há gerações para impulsionar uma economia forte e dar a cada criança uma base similar para terem êxito na vida, vem desmoronando diante do abandono -- emperrada entre os que defendem uma reforma e os que querem uma reformulação total. Como consequência, não consegue preparar as crianças para a nova economia. As estatísticas são lúgubres: dois terços das crianças na pré-escola não têm acesso a uma creche de boa qualidade, dois terços dos alunos das escolas públicas fracassam nos testes de proficiência em línguas e matemática na oitava série, e dois terços dos alunos da escola secundária não estão prontos para cursar uma faculdade quando se formam.

Para resolver estes problemas dependemos cada vez mais de uma rede de proteção pública destinada ao que costumava ser um pequeno número de crianças esquecidas do sistema. Mas nos últimos 50 anos a situação piorou. Quando dificuldades de financiamento obrigam programas como Early Head Start a inscrever apenas 4% das crianças qualificadas necessitando uma intervenção e metade dos pediatras deixam de aceitar crianças no Medicaid, estes são nítidos sinais de que está na hora de repensar nossa estratégia.

Estas realidades econômicas vêm contribuindo para uma perda rápida de oportunidades acadêmicas, perspectivas de saúde e uma ascensão social entre crianças cujos pais não podem se permitir gastar muito dinheiro. Diante desta verdadeira segregação econômica que deixa as famílias trabalhadoras numa péssima situação financeira, colocamos em risco a prosperidade e a mobilidade social dos nossos filhos no futuro.

Precisamos reinvestir nas famílias e modernizar nossa infraestrutura pública. Isto não só possibilitaria gerar e criar filhos, como também seria muito sensato economicamente. Sabemos que investir logo cedo nas crianças vai gerar uma economia considerável diante da redução de problemas de saúde crônicos, a constituição de famílias estáveis e aumentar o potencial de ganhos.

A oportunidade de criar filhos saudáveis, inteligentes e bem sucedidos não deve ser um luxo econômico. Está na hora de a paternidade voltar a ser acessível economicamente, investindo mais nas crianças e nas famílias. Como é o sucesso do nosso país que está em jogo, a alternativa custará muito caro.

Tradução de Terezinha Martino

Adam Schickedanz é pediatra, pesquisador e estudioso nos departamentos de pediatria e medicina clínica na UCLA. Neal Halfon, também pediatra, é diretor do Center for Healthier Children, Families and Communities da UCLA.