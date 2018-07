Em 24 horas, Meghan Markle usa cinco looks diferentes

Em 24 horas, o duque e a duquesa de Sussex tiveram cinco compromissos oficiais Foto: Chris Jackson/PA via AP

A agenda de uma duquesa deve ser super atribulada, e Meghan Markle está mostrando bem isso. Entre terça, 10, e quarta, 11, ela e o príncipe Harry tiveram 5 compromissos oficiais, em dois países diferentes (na Inglaterra e na Irlanda).

E esta oportunidade serviu para a duquesa de Sussex usar looks super diferentes entre si, transitando por vários estilos. A maratona de eventos começou com a comemoração do centenário da Força Aérea Britânica, no qual todos os membros da família real britânica usaram roupas em azul. Meghan estava com um Dior de modelagem clássica azul-marinho, com decote canoa (assim como seu vestido de noiva), comprimento mídi e saia evasê. Ela combinou o vestido com fascinator e clutch do mesmo tom e sapatos scarpin nude.

De Dior para o centenário da Força Aérea Britânica Foto: REUTERS/Simon Dawson

Depois, os recém-casados foram para Dublin. A duquesa saiu do avião com saia e blusa verde escuros da Givenchy, o mesmo look que usou para uma visita a casa do Primeiro Ministro. Ela também estava com sapato de veludo caramelo e bolsa do mesmo tom da grife Strathberry.

Meghan escolheu o verde, cor oficial da Irlanda, para sua chegada ao país Foto: AP Photo/Peter Morrison

À noite, ela trocou a produção por um vestido preto de alças largas com cinto da estilista Emilia Wickstead e nos pés estava com scarpin Aquazzura. Desta vez, ela deixou os cabelos soltos com leves ondas.

A duquesa usou um vestido preto para recepção na casa do embaixador britânico Foto: Geoff Pugh/Pool via REUTERS

Um novo dia, outros novos looks. Em seu primeiro compromisso, Meghan foi clássica, com com vestido cinza com detalhe na saia da Roland Mouret, sapatos e bolsa preta. Depois, em evento no estádio Croke Park, ela optou pela produção mais moderna das últimas 24 horas: um terninho preto Givenchy, com clutch e sapatos da mesma cor.

O vestido cinza foi usado em seu primeiro comprimisso da quarta, 11 Foto: Julien Behal/Irish Government via AP