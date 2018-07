Elton John, Kate Moss e Beckham criam tênis para leilão beneficente

A cantora Rita Ora transformou o tênis em um patins Foto: Divulgação/Adidas

Para celebrar (e ajudar) as pessoas LGBT, a Adidas e o DJ Fat Tony reuniram um time de astros e estrelas para personalizar seus tênis na segunda edição projeto 'Prouder' (mais orgulhoso, em português). As peças serão leiloadas no eBay e o valor arrecadado será doado para a Albert Kennedy Trust, organização que ajuda jovens LGBT sem teto no Reino Unido.

Neste ano, os participantes tiveram que reinterpretar o modelo Samba, expressando o que orgulho, igualdade e originalidade significam para eles. Entre as personalidades escolhidas estão Kate Moss, Pharrell Williams, Marc Jacobs, Naomi Campbell, Elton John, David Beckham, Charlotte Tilbury, Liam Payne, Sam McKnight, Paloma Faith, Rita Ora, Philip Treacy, Boy George e Edward Enninful.

Moss, por exemplo, quis falar de um mundo sem julgamentos, já Pharell se inspirou no conceito da empatia. "Como membro da comunidade LGBT, acho importante usar minha voz para lutar por aceitação e igualdade, mostrar o meu verdadeiro eu e encorajar os outros para serem eles mesmos", explicou Jacobs.

Todos os calçados estão em exposição na galeria HENI, em Londres, e à venda no eBay.

As cores do arco-íris no modelo de Marc Jacobs Foto: Divulgação/Adidas

A modelo Kate Moss fez uma versão do samba em impressão 3D Foto: Divulgação/Adidas

Um tênis de globo espelhado foi a proposta da dupla Pet Shop Boys Foto: Divulgação/Adidas