Elsa Hosk usará sutiã de R$ 3,7 milhões em desfile da Victoria's Secret

Elsa Hosk é angel da Victoria's Secret desde 2015 Foto: Dmitry Kostyukov/The New York Times

No desfile da Victoria's Secret, a cada ano uma das angels é escolhida para ter a maior honra da noite: desfilar o Fantasy Bra, uma joia em forma de sutiã que custa centenas de milhares de dólares. Entre as brasileiras que já tiveram este cargo estão Gisele Bündchen, Adriana Lima e Lais Ribeiro.

Neste ano, a sueca Elsa Hosk terá o papel de destaque, desfilando uma peça feita com mais de 2.100 cristais Swarovski. O sutiã demorou cerca de 930 horas para ser confeccionado, possui mais de 71 quilates e foi avaliado em 1 milhão de dólares, cerca de R$ 3,71 milhões.

"É definitivamente o Fantasy Bra mais bonito que já vi", explica a top de 29 anos para a revista People. "É muito cool, simples, moderno e brilhante - se eu o tivesse desenhado, seria exatamente assim."

E, pela primeira vez na história, um modelo inspirado na peça mais importante do desfile estará ao alcance do público. A versão acessível, também feita de cristais, custará 250 dólares (R$ 927) e será colocado à venda a partir do dia 29 deste mês.