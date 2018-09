Elenco de 'Stranger Things' foi destaque no tapete-vermelho do Emmy

Joe Keery e Gatten Matarazzo foram com o mesmo penteado Foto: Matt Sayles/Invision for the Television Academy/AP Images

Quando não estão tentando salvar a cidade de Hawkins dos monstros do Mundo Invertido, os atores da série Stranger Things são muito fashionistas - mesmo grande parte do elenco ainda estando na adolescência. No tapete vermelho do Emmy, que ocorreu na segunda, 17, não foi diferente.

Millie Bobby Brown, a Eleven, apostou no visual princesa com um vestido midi de jacquard feito sobre medida por Raf Simons, estilista da Calvin Klein, e Sadie Sink, a Max, investiu em algo mais moderno, mas ainda sim delicado, com modelo assimétrico branco com aplicações nas mangas da Hiraeth, grife da atriz Rooney Mara.

E os meninos brilharam tanto quanto as meninas. Noah Schnapp, o Will, foi de terno branco, camisa azul marinho, gravata estampada e tênis pretos. Tudo Fendi. Caleb Mclaughlin, o Lucas, estava com look todo branco da Louis Vuitton, Finn Wolfhard, o Mike, foi de Saint Laurent e Gaten Matarazzo, o Dustin, chamou atenção com blazer de veludo mostarda Dolce & Gabbana, tênis Converse e o cabelo à lá Steve.

Joe Keery, que vive o personagem que sempre está com o cabelo volumoso na série, também não fez menos no quesito fashion com terno azul Dolce & Gabbana e mocassim preto.

Não dá para deixar de falar também de Natalia Dyer, a Nancy, de longo dourado Dolce & Gabbana, Charlie Heaton, o Jonathan, de blazer de tweed e Dacre Montgomery, que vive o Billy, com estilo à la old hollywood com terno Brunello.