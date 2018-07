Efeito Cinderela: ativo cosmético promete acabar com rugas durante seis horas

Menos rugas e linhas de expressão durante seis horas Foto: Divulgação

O produto age preenchendo os vincos causados pelas rugas, uniformizando e tensionando a pele. O composto também possui partículas refletoras de luz, que disfarçam as linhas de expressão. Os efeitos começam a ser notados cinco minutos depois da aplicação, após duas horas atingem o resultado máximo e, em quatro horas, o efeito perde a força. Ao passar o creme com o composto, sente-se um leve formigamento na pele. Mas, apesar do nome de conto de fadas, não espere uma transformação feita com varinha de condão: as mudanças são visíveis, mas sutis.

Apesar das farmácias de manipulação poderem produzir cosméticos com o Instensyl sem receita médica, indica-se a consulta com um dermatologista que avalie as condições e necessidades da pele de cada paciente para indicar a concentração de ativo recomendada. "Ela pode variar de 1% a 7%", afirma Claudia Coral, vice-presidente da Galena, empresa responsável pela distribuição no Brasil da substância que vem da França e é encontrada no açúcar da mandioca. O preço do dermocosmético varia de acordo com a concentração do ativo e a combinação de outros benefícios.

Para obter bons resultados, deve-se usar o produto primer, antes da maquiagem ou do filtro solar, ao redor dos olhos, no rosto, no colo e no pescoço. Cosméticos manipulados e industrializados com efeito cinderela - com ação tensora e preenchedora - existem desde 1991, mas o diferencial da nova geração é oferecer o chamado lifting 3D, que não apenas tensiona a pele como também preenche suas imperfeições.

Outra vantagem do cosmético manipulado é a possibilidade de personalizar o tratamento e combiná-lo a outros ativos. "É possível formular o Instensyl com substâncias para suavizar manchas, eliminar acnes e promover o rejuvenescimento a longo prazo”, diz Claudia. No mercado, também há produtos prontos que que oferecem benefícios semelhantes - entre eles, o Lift Express, da Anna Pegova, R$ 192; o Corrige Expression; da Ada Tina, R$ 268,90; e o Trilift Face, da Dermage, R$ 188.