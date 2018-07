Editora de beleza lança guia de make para a vida real

Capa do livro da jornalista Victória Ceridono Foto: Divulgação

Criadora de um dos primeiros blogs de beleza do Brasil, Victoria Ceridono - ou Vic, como é chamada por suas leitoras - é referência na rede quando o assunto envolve pinceis, batons e penteados. Seu site, o Dia de Beauté, faz sucesso graças à espontaneidade e ao acervo gigantesco de produtos da jornalista paulistana. Radicada em Londres há dois anos, Victoria é editora de beleza da revista Vogue brasileira, tem acesso a todos os lançamentos do setor e capricha nos vídeos tutoriais de make e penteado que sobe no blog e no canal que mantém no YouTube.

Dia de Beauté - Um Guia de Maquiagem para a Vida Real, chega às lojas em setembro Foto: Divulgação

Seu conhecimento, agora, virou um livro batizado de Dia de Beauté - Um Guia de Maquiagem para a Vida Real, que chega às lojas em setembro. A ideia da publicação é ensinar, de forma simples, desde fazer do olho gatinho básico até o contorno para afinar o rosto. Com lançamento programado para o dia 29 de setembro, o livro é publicado pela editora Paralela, braço da Companhia das Letras. A pré-venda online já está esgotada.