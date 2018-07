Editor de moda Paulo Martinez lança revista autoral de fotografia

O stylist e editor de moda Paulo Martinez Foto: Divulgação

Com 33 anos de moda no currículo, o stylist, editor e autor do livro “Moda é F#%@” Paulo Martinez lança agora uma publicação independente, em parceria com o agente Sonny Domingos, da S.D Mgmt. Batizada de "Este", a revista tem como conceito reunir fotos autorais em edições temáticas, com 24 páginas e tiragem numerada de 300 exemplares. A primeira edição foi apresentada na última terça, 11, na MADE, evento que integra o Design Weekend, no Jockey Club, em São Paulo. Algumas das fotos da revista ficarão expostas no local até o dia 16 deste mês.

"Esse trabalho para mim foi puro deleite", disse Martinez. "É muito gostoso criar de maneira livre e descompromissada, sem amarras comerciais." Enquanto nas revistas de moda as fotografias costumam ser encomendadas e precisam suprir desejos do leitor e do veículo, na "Este" Martinez pode fazer um trabalho autoral, trazendo a linguagem de moda para o meio artístico.

Para a primeira edição, o tema das fotos é "Underwear". Elas foram clicadas pelos fotógrafos Gustavo Zylbersztajn, Cristiano Madureira, Henrique Gendre, Rafael Pavarotti e Nicole Heiniger, sob a direção de arte de Graziela Peres e curadoria de Waldick Jatobá. Serão três edições por ano, publicadas a cada quatro meses.