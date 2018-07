É hora de quebrar as fronteiras entre lojas físicas e digitais

Primeira loja física da empresa de cosméticos Birchbox, em Nova York, que já era sucesso no mundo virtual Foto: Camila Salek/Estadão

Organizado pela National Retail Federation, o NRF, o Retail's Big Show começou no último domingo em Nova York. Trata-se do maior evento de varejo mundial e, todos os anos, milhares de profissionais vem para Nova York neste período do ano para entender quais serão os próximos passos do mercado. Nesta época, aproveito para conferir algumas lojas novas que prometem dar o que falar nesta edição da feira. Para dar um ideia do que vimos, vou começar falando de algumas marcas que têm conseguido desenvolver um excelente trabalho em suas lojas, quebrando barreiras entre o mundo físico e o mundo digital.

Na semana passada, por exemplo, estive na primeira loja da Birchbox. A marca, que iniciou suas atividades online, realiza a entrega do amostras de cosméticos para clientes cadastrados por meio de uma assinatura mensal . Sucesso. Então, por que uma empresa com excelente resultado na internet decidiu abrir um ponto físico? Simples: para oferecer uma experiência de compra mais completa para seus clientes. Comprar online é como ser convidado para degustar um prato maravilhoso de um chef de cozinha renomado de olhos vendados - você sente o sabor, o cheiro, mas não vê o prato... Sua experiência não atinge a plenitude. Assim, a loja Birchbox, recém inaugurada, apresenta uma experiência completa que permite acesso a curadoria sensacional de top produtos cosméticos. Alguns highlights:

- Na entrada, destaque para os top 10 produtos vendidos no site, já adiantando um pouco do que será encontrado para degustar na loja.

- Produtos especiais desenvolvidos por top marcas apenas para os clientes Birchbox

- No fundo da loja, como espaço destino, o cliente pode montar sua própria seleção de produtos para compor sua caixa de amostras, a Birchbox.

- No piso inferior, um salão de beleza permite experimentar praticamente toda a linha de cabelos disponível no andar. O cliente testa o produto, sai com o cabelo lindo e ainda tem a chance de levar os produtos que mais gostou.

- Curadoria sucesso em internet no formato varejo: por toda a loja, vídeos tutoriais (como o das famosas blogueiras de beleza) apresentam de maneira simples como o produto pode ser utilizado, num passo a passo rápido e fácil de fazer. Pessoas reais, usuárias dos produtos também apresentam looks e informam para os clientes como conseguir chegar no sonhado resultado final. Bingo! Experiência completa!.

O próximo desafio do varejo será esta integração de lojas físicas e digitais para oferecer soluções complementares em ambos os canais. Logo mais vou contar mais novidades de NY que ilustram esta tendência. Vou visitar mais uma lojas e volto já!