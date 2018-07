É dia de festa: a roupa perfeita para aniversariantes mirins

As estampas digitais são modernas e o tema floral deixa o look da aniversariante mais romântico Foto: Erika Varginelli/ Divulgação Green

Quem tem filha pequena sabe: a paixão por moda começa na infância. Hoje é comum crianças de dois ou três anos já escolherem sozinhas o que querem vestir - e tudo bem, pois estilo é uma questão de personalidade. Porém, cabe aos pais orientá-las para garantir produções bonitas, confortáveis e com bom senso. A fim de ajudar nessa missão, a jornalista de moda Carol Vasone e a stylist infantil Barbara Chiré dão dicas sobre como acertar no look das meninas para dias de festa.

Diga não ao "mini-me"

Para a criança, escolher suas roupas é sempre uma brincadeira. Por isso, é comum que muitas se inspirem na mãe ou no pai para se vestirem."Eles são os primeiros grandes ídolos das crianças e é natural que haja esse espelhamento", diz Carol Vasone. "Porém, se torna um problema quando os pais tentam tornar os filhos miniversões de si mesmos, como pequenos adultos." Nada de maquiagem e exageros. Deve-se incentivar as meninas a apostar no universo lúdico, que é cheio de cores e personagens infantis. "É importante que o processo de se vestir seja divertido, ainda mais no dia do aniversário", afirma a jornalista.

É comum que os filhos se inspirem nos pais na hora de se vestir, mas este é um processo que deve ser leve e proporcionar um momento de liberdade criativa à criança Foto: Bruna Castanheira/ Divulgação 1+1

Estampas e tecidos: o que está em alta?

Segundo a stylist Bárbara Chiré, prints florais e digitais são tendência no universo da moda infantil. "Esses padrões combinam bastante com o clima de festinha, dão um ar mais romântico e as garotas costumam adorar", afirma ela. Além disso, tecidos com texturas, como o tule e o paetê, também fazem sucesso em datas especiais. Mas Bárbara alerta: "É importante pensar, acima de tudo, no conforto. Muitas roupas ficam lindas, mas não dão a liberdade que é necessária para a criança. Gola de pelúcia, por exemplo, não é legal pois é desconfortável e cai constantemente do pescoço".

As estampas florais e digitais estão super em alta para crianças, e são ótimas para serem usadas em dias de festa Foto: Evandro Rocha/ Divulgação N. Magazine

Esfriou: a festa continua no inverno

Sobreposições de peças são a aposta ideal para os dias de baixas temperaturas. "Um vestidinho de festa com uma calça molinha e confortável fica lindo e protege do frio", diz Carol Vasone. Vale colocar também um casaquinho de tricô vibrante, fácil de tirar. "Crianças são ligadas no 220V, ainda mais quando estão em grupo. Elas vão correr, brincar e acabar sentindo calor", afirma Bárbara.

O casaquinho de lã por cima do vestido ajuda a proteger do frio Foto: Bruna Castanheira/ Divulgação 1+1

Cabelos fofos e nada de maquiagem

A vaidade é algo que aparece cedo na personalidade da criança, mas há um tempo certo para tudo. O ideal para as meninas em festas infantis é investir em penteados divertidos e caprichados - e não em maquiagens, que podem irritar a pele e causar alergias. "Tiaras e presilhas são ótimas para aniversariantes e fazem toda a diferença", diz a jornalista Carol. A stylist Bárbara Chiré também sugere cabelos presos. "Trançar os fios desde a raiz é algo que as meninas adoram e fica lindo para um dia de festa. Já o cabelo preso bem no topo da cabeça, além de dar um ar mais descolado ao visual, é confortável para qualquer tipo de brincadeira".

A trança levemente bagunçada é uma ótima escolha para dias de festa Foto: Bruna Castanheira/ Divulgação Green

Veja a seguir o melhor da moda festa infantil: