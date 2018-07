E-commerce de moda fitness com inovações tecnológicas chega ao Brasil

NikeLab é um selo da Nike com foco no desing tecnológico Foto: Divulgação

Não basta mais a roupa ser esportiva, tem que ser também tecnológica. Não basta ser tecnológica, precisa ter apelo fashion. Baseada nesse conceito, uma das maiores marcas do mundo, a Nike, lançou no Brasil nesta terça, 22, o e-commerce do selo NikeLab, focado em peças fitness que unem performance e estilo. As coleções são inspiradas na cultura de rua, em arte e ciência, elementos que aparecem tanto em lançamentos quanto em clássicos da marca, como os tênis Air Max e o Lunarepic.

Outro diferencial do selo é a colaboração com estilistas badalados - o brasileiro Pedro Lourenço entre eles. Riccardo Tisci, diretor criativo da Givenchy, acaba de lançar o Dunk Lux High x RT, uma versão do tradicional calçado de basquete popular nos anos 80, que aparece com o cano de couro alongado, dando a aparência de um híbrido entre tênis e bota. Trata-se do segundo projeto do designer para a Nike e próximo, feito especialmente para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, deve chegar às lojas em junho.

Dunk Lux High x RT, desenhado pelo estilista Riccardo Tisci, da Givenchy Foto: Divulgação

Já o designer japonês Jun Takahashi se baseou em suas próprias necessidades para criar sua linha: corredor de rua na modalidade Gyakusou (que significa correr para trás), ele desenvolveu uma coleção focada em atletas urbanos. “Jun é um corredor de verdade", afirma Jarrett Reynolds, diretor sênior de design da Nike "Quero sentar com ele e perguntar como ele está correndo, o que mudou, o que está funcionando e o que não. Eu posso ter uma visão que somente viria dele porque ele tem um olho insano para design e ao mesmo tempo é apaixonado por corrida."

O LunarGlide conta com tecnologia na sola que se ajusta a qualquer tipo de pisada Foto: Divulgação

Entre as novidades tecnológicas, destaque para as roupas feitas com materiais resistentes à água, ventilação nos lugares que mais precisam e bolsos que permitem agilidade e eficiência aos esportistas. Há ainda uma versão exclusiva do tênis LunarEpic, de cano alongado e com sola cortada a laser, que se ajusta a qualquer tipo de pisada.