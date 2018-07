Dudu Farias, stylist das famosas, dá dicas para as festas de fim de ano

Dudu Farias. Foto: Reprodução/Instagram

Dudu Farias é o nome por trás dos looks de Sophia Abrahão, Renata Kuerten, Thiaguinho, Fernanda Souza e outras personalidades. Em visita à redação, o stylist deu dicas para as festas de fim de ano e contou quais são as tendências para o Natal e o ano-novo.

Em bate-papo com a repórter Isabela Serafim, Dudu falou também da relação com as atrizes e cantoras - ele veste Sophia Abrahão desde a sua primeira aparição na TV.

O cantor Thiaguinho, que foi eleito um dos 25 homens mais bem-vestidos por uma revista masculina, também faz sucesso com produções assinadas por Dudu. Aperte o play e confira a entrevista completa!