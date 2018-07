Duas feiras de brechós para conferir em setembro em São Paulo

Evento é uma iniciativa da feira itinerante Vitrine Criativa Foto: Vitrine Criativa

Procurar looks em brechós definitivamente se tornou uma tendência em 2017. Diversas fashionistas têm procurado lugares que vendem peças em segunda mão, atrás de visuais descolados, mais exclusivos do que em grandes lojas de fast-fashion e, ainda por cima, com uma preocupação ambiental.

Não é uma novidade, mas as feiras de brechó têm se tornado uma febre entre estes consumidores. O evento da Vitrine Criativa, que aconteceu no primeiro fim de semana de agosto, foi um sucesso tão grande que o bazar itinerante já marcou a segunda edição para o primeiro fim de semana de setembro. Desta vez, o lugar escolhido para a exposição das roupas é a Pipa, uma praia artificial criada no Bixiga neste ano. Serão mais de 100 colaboradores expondo roupas, acessórios e sapatos usados, com um preço acessível.

Além disso, no mesmo fim de semana, a Pagu 2nd Hand Shop promove a 9ª edição da Feira de Brechós da Oscar Freire, com 9 brechós de luxo em exposição. As lojas convidadas contam com peças contemporâneas e vintage e, inclusive, modelos infantis.

2ª Feira de Brechós da Vitrine Criativa

Data: 3 de setembro

Horário: 12h - 19h

Endereço: Rua Doutor Alfredo Ellis, 198

Feira de Brechós Oscar Freire

Data: 2 e 3 de setembro

Horário: das 11h às 18h

Endereço - Rua Oscar Freire, 129 - Jardins