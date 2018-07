Donna Karan se retrata por declaração sobre o caso de Harvey Weinstein

Donna Karan afirmou quea frase 'não saiu do jeito certo' Foto: Rebecca Smeyne/The New York Times

Na sexta, 13, a estilista Donna Karan se envolveu na polêmica das acusações de assédio contra o produtor Harvey Weinstein, ao declarar culpar as vítimas pelo ocorrido. "Você olha para mulheres do mundo inteiro, a forma que elas se vestem e o que elas estão pedindo, apenas se apresentando do jeito que fazem. O que elas estão pedindo? Confusão", disse.

Em entrevista ao portal norte-americano WWD, a estilista se desculpou pela fala, afirmando que não estava a par das notícias e que ficou confusa com o questionamento. "Eu conheço ele e sua esposa, Georgina Chapman, não acho que seja apropriado eu comentar o caso, então tentei me esquivar", explicou. "Eu falei, de maneira geral, que sob nenhhuma circunstância, nenhum homem tem o direito de tocar uma mulher - é inaceitável. Isso é quem eu sou, como mulher e como mãe."

Quando questionada pelo repórter sobre falar que as mulheres 'pedem por isso', a estilista afirmou que a frase "não saiu do jeito certo".

Após a declaração, consumidores diminuíram o volume de compras em sua marca homônima, mesmo Donna tendo se afastado da grife em 2015. De acordo com o site WWD, as ações do conglomerado G-III Apparel Group, que possui a marca Donna Karan, caíram 4,11%. Ao mesmo tempo, uma petição de boicote apareceu no site Care2, pedindo para que a multimarcas Nordstrom removesse todos os produtos Donna Karan de suas lojas.