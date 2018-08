Dolce & Gabbana cria vestido inspirado em obra de Romero Britto

O modelo inspirado na obra de Romero Britto ao lado de uma pintura de Maurice de Vlaminck, expoente do fauvismo, no museu Soumaya Foto: Cortesia Dolce & Gabbana

A Dolce & Gabbana apresentou na noite desta quarta, 18, na Cidade do México, sua mais nova coleção de Alta Moda. Entre vestidos decorados com referências à cultura local (Frida Kahlo, Virgem de Guadalupe, mariachis, rendas e flores), uma das peças traz estampa inspirada em uma obra do brasileiro Romero Britto.

O artista é um cliente fiel da Alta Sartoria da grife (o equivalente masculino da Alta Moda, sua linha mais luxuosa e exclusiva) e já tinha sido homenageado com um terno ao estilo de suas obras. O destino do vestido, entretanto, não será o guarda-roupa de Britto. A peça vai ser doada para o acervo do museu Soumaya, local onde ocorreu o desfile e uma das maiores coleções de Rodin do mundo.