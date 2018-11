Dolce & Gabbana cancela desfile em Xangai após críticas

Apresentação de Shangai seria o maior desfile da história da girfe Foto: Miguel MEDINA / AFP

A Dolce & Gabbana cancelou seu mega desfile marcado para esta quarta, 21, em um centro comercial de Xangai, após um alvoroço online por conta dos anúncios do show, que os internautas julgaram como uma ofensa a cultura da segunda maior economia do mundo.

A controvérsia começou na plataforma chinesa Weibo, com mais de 120 milhões de comentários criticando a campanha batizada de "comendo com hashis", na qual uma mulher aparece tendo dificuldades em comer pizza e espaguete com hashis.

Alguns espectadores ficaram incomodados com o tom do narrador, oferecendo lições sobre como comer com o talher, e da maneira como a chinesa foi retratada. Simultaneamente, começaram a circular prints de tela de respostas supostamente dadas pelo estilista Stefano Gabbana chamando a China de "máfia fedida e ignorante".

"Lamentamos pelo impacto que estas informações falsas tiveram na China e no povo chinês", escreveu a grife em comunicado online no Weibo, acrescentando que tanto a conta oficial da marca quanto a de Gabbana foram hackeadas. "Pedimos desculpas pelos inconvenientes."

A marca ainda afirmou que a apresentação será remarcada, mas não especificou uma nova data. Personalidades chinesas, como a atriz Li Bingbing e a cantora Wang Junkai, afirmaram que iriam boicotar o desfile.

"Nosso sonho era levar a Xangai um evento de tributo à China, que contasse nossa história e visão. Não era simplesmente um desfile, mas sim algo que criamos especialmente com amor e paixão pela China e para todas as pessoas do mundo que amam a Dolce & Gabbana. O que aconteceu hoje foi um infortúnio não só para nós, mas também para todas as pessoas que trabalharam para dar vida ao evento. Do fundo de nossos corações, gostaríamos de expressar nossa gratidão aos nossos amigos e convidados", escreveram Domenico Dolce e Stefano Gabbana em comunicado.